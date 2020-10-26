In the Kitchen: Oktoberfest Ale Braised Beef Short Rib

In the kitchen today, GoProvidence.com brings us Executive Chef David Firda of Cav Restaurant, making Oktoberfest Ale Braised Beef Short Rib.
Ingredients:
- 8 BEEF SHORT RIBS (BONE-IN)
- 4 LG SPANISH ONIONS PEELED ¼” SLICE
- 3 OZ BUTTER
- 3 OZ VEGETABLE OIL
- 1 MEDIUM LEEK (WHITE ONLY) ¼” SLICE WASHED
- 6 C BEEF STOCK
- 48 OZ OKTOBERFEST ALE
- KOSHER SALT
- GROUND BLACK PEPPER
- ¾ C POLENTA
- 4 C WATER
- ½ C HEAVY CREAM
- 3 OZ GOAT CHEESE
- KOSHER SALT
- GROUND WHITE PEPPER
- 16-24 BABY CARROTS
- WATER
- 3 OZ BUTTER CUT IN SMALL PIECES
- 3 OZ HONEY
- KOSHER SALT
- GROUND BLACK PEPPER
- PARCHMENT PAPER
- ALUMINUM FOIL
Directions for the Short Ribs:
- CARAMELIZE THE ONIONS IN BUTTER AND OIL.
- HEAT BEEF STOCK TO SIMMER.
- IF THEY ARE NOT ALREADY, CUT RIBS INTO 1 BONE PORTIONS. SEASON WITH SALT AND PEPPER. PLACE BONE DOWN IN A 4” DEEP ROASTING PAN WHICH JUST FITS THEM. ROAST IN A 425 DEGREE OVEN FOR 25 MINUTES. REMOVE RIBS FROM PAN AND DISCARD FAT.
- SPREAD ONIONS EVENLY ON BOTTOM OF ROASTING PAN. SPRINKLE WITH RAW LEEKS.
- PLACE RIBS BONE SIDE DOWN OVER ONIONS, LEEKS.
- POUR IN ALE AND HOT BEEF STOCK.
- COVER WITH PARCHMENT PAPER THEN FOIL AROUND PANS EDGE TO FORM A TIGHT SEAL.
- ROAST IN 425 DEGREE OVEN FOR 25 MINUTES. REDUCE HEAT TO 225 DEGREES AND BRAISE FOR 2+1/2 HOURS. REMOVE FROM OVEN. COOL TO WARM (COVERED).
- UNCOVER. REMOVE RIBS. POUR REMAINING INGREDIENTS INTO HEAVY TALL POT. REHEAT TO SIMMER. SKIM ALL FAT FROM SURFACE. POUR INTO A BLENDER AND PUREE CAREFULLY. HOT LIQUIDS WILL SPLATTER IN A BLENDER.
- PLACE RIBS MEAT SIDE DOWN BACK IN ROASTING PAN. ADD PUREED SAUCE. COOK UNCOVERED IN A 425 DEGREE OVEN FOR 25-35 MINUTES UNTIL SAUCE IS THICK ENOUGH TO COVER RIBS.
Directions for the Polenta:
- HEAT WATER TO A BOIL IN A HEAVY TALL POT.
- ADD POLENTA IN A STEADY SLOW STREAM WHILE STIRRING WITH A WIRE WHISK.
- LOWER HEAT TO SIMMER LIGHTY, WHISKING OCCASIONALLY FOR 16 MINUTES.
- ADD CREAM AND COOK FOR 2 MORE MINUTES.
- REMOVE FROM HEAT.
- WHISK IN GOAT CHEESE UNTIL SMOOTH.
- SEASON WITH SALT AND WHITE PEPPER.
Directions for the Carrots:
- PLACE CARROTS IN A SINGLE LAYER IN A SAUTE PAN IN WHICH THEY JUST FIT.
- ADD JUST ENOUGH WATER TO REACH HALF WAY UP CARROTS.
- ADD BUTTER AND HONEY.
- SEASON WITH SALT AND BLACK PEPPER.
- COVER WITH A ROUND OF PARCHMENT PAPER WHICH FITS THE WIDTH OF THE PAN WITH A 1/2” HOLE CUT IN THE CENTER OF THE PAPER.
- BRING TO A BOIL ON HIGH HEAT.
- COOK UNTIL CARROTS ARE DESIRED TENDERNESS.
- ADD MORE WATER FOR MORE COOKED CARROTS.
- WHEN THE CARROTS ARE COOKED, THE WATER SHOULD BE ALMOST ENTIRELY EVAPORATED.
- REMOVE FROM HEAT. DISCARD PAPER. LIGHTLY TOSS TO GLAZE.
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